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Коронавірусний антирекорд на Львівщині. За добу – 132 нових хворих

Андрій Котенський

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Станом на ранок 13 червня на Львівщині зафіксовано 2658 випадків інфікування коронавірусом. За добу кількість нових інфікувань зросла на 132 людини. Смертельних випадків не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 13 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 2658 випадків інфікування коронавірусом, з них 92 — летальні.

У Львівській обласній інфекційній лікарні перебуває 175 осіб, з них в реанімації — 8 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.

Від початку пандемії на Львівщині 604 пацієнти одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 639 ПЛР-тестів, з яких 132 — позитивні (серед них — 59 це мешканці Львова).

«Маємо велику кількість нових підтверджених випадків інфікування, але це пов`язано з тим, що й лабораторії проводять багато тестувань — за останні дні щодня більше 600 ПЛР-досліджень. Якщо дивитись у відсотковому співвідношенні, то ситуація за останні дні однакова — в межах 20−21% нових випадків від загальної кількості проведених тестувань за добу. Зараз нам важливо вийти на такий етап тестування, щоб результати аналізів ми могли отримувати за максимум кілька днів, тоді ми будемо бачити реальну картину за день, і зможемо говорити про показник інцидентності власне на цей час», — прокоментувала Галина Слічна.

Раніше через збільшення кількості хворих на коронавірусну інфекцію на Львівщині в черговий раз вирішили не послаблювати карантин. Рішення з цього приводу прийматимуть у п’ятницю, 19 червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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