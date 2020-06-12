На вихідних комунальники Львова працюватимуть у посиленому режимі

Комунальні бригади Львова через можливе погіршення погодних умов на вихідних чергуватимуть у посиленому режимі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначимо, 11 червня Львовом пронісся буревій, який повалив майже 100 дерев та затопив вулиці міста. Як повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Олександр Одинець, станом на зараз комунальні служби завершують ліквідовувати наслідки вчорашньої негоди.

Він зазначив, що локація, де було найбільше проблем з ліквідацією наслідків негоди – вул. Торф’яна

«У нас було 9 локацій незначних підтоплень. Протягом півгодини наслідки цих підтоплень було ліквідовано. Найпроблемніша локація була на вул. Торф’яна. Відзначу, що для того, щоб повністю вирішити проблему підтоплень на вул. Торф’яна – пр. Чорновола, потрібно провести значний і дороговартісний комплекс робіт. Значну роботу ми вже провели – у нас є інженерне і технічне рішення і розуміння, що необхідно зробити, щоб повністю відвести лівий берег Полтви в окремий колектор і вивести його окремо на очисні споруди, та перепроектувати і переробити стик щитового колектора і колектора Полтви. Однак на ці заходи потрібні значні кошти в сумі кілька сотень мільйонів гривень. Тобто, тут питання якимось незначними заходами вирішити не вдасться, як наприклад, на вул. Сахарова. Та ми працюємо над пошуком інвестицій, щоб ці роботи провести», – сказав Олександр Одинець.

Також, за його словами, вчора були проблеми з поваленими деревами та масивними гілками.

«До ночі працювали бригади, і практично більшу частину повалених дерев було розкрижовано і прибрано з доріг і тротуарів, де вони перешкоджали чи то проїзду транспорту, чи руху пішоходів. Загалом по місту впало 82 дерева і великі гілки. Та це не рахуючи парків і скверів та цвинтарів, де також повалено багато дерев. Натомість рух електротранспорту у повному обсязі було відновлено вчора близько 21.00 год. У нас було три пориви на трамвайній мережі», – поінформував директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Згідно із повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на вихідних також прогнозують сильні дощі та вітер. Відтак, як запевнив Олександр Одинець, на вихідних у Львові будуть чергувати у посиленому режимі усі комунальні бригади.

Нагадаємо, 11 червня Львовом та областю пройшов потужний буревій. Лише за дві години випало 25% місячної норми опадів. Негода за цей час встигла наробити біди. Зокрема, через буревій впало 72 дерева. Лише у парку Високий замок вітер повалив близько 50 дерев. Також стихія знеструмила 190 населених пунктів на Львівщині.

Як негода валила дерева і затоплювала вулиці міста, можна подивитися тут.

Також через буревій у Брюховичах дерево вбило молоду жінку.