На Турківщині виявили майже сотню колод нелегально зрубаних дерев

У Турківському районі правоохоронці виявили на території домогосподарства 98 нечіпованих колод дерева породи «ялиця». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Таку знахідку правоохоронці виявили 25 травня під час відпрацювання в одному з сіл Турківського району.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Виявлену лісопродукцію поліцейські вилучили та передали на зберігання. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження деревини та осіб, причетних до її порубки.