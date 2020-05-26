ОСТАННІ НОВИНИ

На Турківщині виявили майже сотню колод нелегально зрубаних дерев

Соломія Головіна

|

У Турківському районі правоохоронці виявили на території домогосподарства 98 нечіпованих колод дерева породи «ялиця». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Таку знахідку правоохоронці виявили 25 травня під час відпрацювання в одному з сіл Турківського району.

 

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) ККУ. Санкція статті передбачає штраф від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років, або позбавленням волі на той самий термін.

Виявлену лісопродукцію поліцейські вилучили та передали на зберігання. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють походження деревини та осіб, причетних до її порубки.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО
Вероніка РОЙ
Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО

Цьогоріч пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак ...

Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...