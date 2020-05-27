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У Сколівському районі виявили незаконну рубку дерев

Наталя Дуляба

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Правоохоронці на Сколівщині виявили майже чотири десятки зрубаних смерек, які не мали належних чіпів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Самовільно зрубані дерева поліцейські виявили у вівторок, 26 травня, в одному зі сіл Сколівського району. Поруч із місцевою пилорамою вони знайшли 38 нечіпованих колод смереки.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Хто саме самовільно зрізав дерева, поки не відомо. Всі колоди правоохоронці вилучили і передали на зберігання.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від вісімдесяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють походження деревини та осіб, причетних до її порубки.

Нагадаємо, днями незаконну рубку виявили у Турківському районі – тут без дозволу вирізали майже сотню ялиць.

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