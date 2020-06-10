Майже 30 мільйонів українців обрали свого сімейного лікаря

Декларацію зі сімейним лікарем уклали вже 29,9 млн українців. Про це Львівському порталу повідомили у Нацслужбі здоров’я України.

Так, свого сімейного лікаря обрали вже 29,9 млн громадян України, 6,5 млн із яких – це діти.

Зазначимо, що за дітей віком до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Для цього потрібні документи батька або матері (паспорт, ІПН), свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон.

Втім якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з обраним лікарем (педіатром чи сімейним лікарем) вона може самостійно. Для цього індивідуальний податковий номер (ІПН) дитини не потрібен.

Нагадаємо, що декларації зі сімейним лікарем уклали вже майже 80% мешканців Львівської області. Із покроковою інструкцією того, як підписати декларацію з лікарем, можна ознайомитися тут.