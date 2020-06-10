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Кількість хворих на коронавірус у ЗСУ зросла до 138

Ольга Денисяка

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Станом на ранок 10 червня в Збройних Силах України 138 людей хворіють на коронавірус. За минулу добу підтверджено три нових випадки захворювання. Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

 

При цьому зазначається, що всього за час пандемії в ЗСУ  одужали 154 особи, летальних випадків – 4.

«Станом на 10:00 год. 10 червня у Збройних Силах України хворіють 138 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» –  йдеться у повідомленні.

Також повідомлється, що на ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи.

Як повідомляв Львівський портал, станом на ранок середи, 10 червня, в Україні лабораторно підтвердили 28 381 випадок коронавірусу. За останню добу виявили 525 нових хворих.

Зокрема, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили у 2289 мешканців. За останню добу виявили 78 нових хворих.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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