Владика Степан Сус проведе онлайн-прощу до Крехова

У суботу, 13 червня, УГКЦ проводить Всеукраїнську прощу медиків до Крехова, де літургію очолить владика Степан Сус. Подію транслюватиуть онлайн, тож долучитися зможе кожен охочий. Про це Львівському порталу повідомили у департаменту комунікації УГКЦ.

Медики дістануться до Крехова на власних автомобілях, а всіх, хто хоче долучитися до спільної молитви, зможе дивитися прощу у режимі онлайн на «Живому ТБ».

Архиєрейську божественну літургію об 11:00 год. очолить куріальний єпископ Києво-Галицького Верховного Архиєпископа владика Степан Сус. Служба Божа відбуватиметься на подвір’ї монастиря, всі учасники будуть зобов’язані дотримуватися дистанції.

«Через карантин програма прощі буде короткою. У ній передбачені: Свята Літургія, благословення архиєрея, слово архиєрея, звернене до медичних працівників, і слово голови Комісії душпастирства охорони здоров’я. Будемо робити цю прощу дуже компактною, щоб якомога менше затримувати людей разом», – розповіла голова Комісії у справах душпастирства охорони здоров’я сестра Севастіяна Карвацька.

Після основної програми прочани групами до 10 осіб зможуть приватно прогулятися на прилеглій до монастиря території, оглянути Хресну дорогу, пройти лісом до джерела, взяти участь в екскурсії.

Зважаючи на світову пандемію, більшість медиків переконливо запрошують вірян долучатися до прощі в онлайн-форматі.

«Ця проща є дуже потрібною медикам сьогодні, у непростих умовах пандемії. Вона повинна показати, що наша Церква присутня у житті абсолютно всіх сфер суспільства, а особливо у медицині. Духовна підтримка медичним працівникам – це як ковток джерельної води», – додала сестра Севастіяна.

Додамо, що Степан Сус, який донедавна був настоятелем Гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові, став наймолодшим у світі католицьким єпископом.

Степана Суса висвятили на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса. Урочиста церемонія проходила 11 та 12 січня у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві. Як висвячували Степана Суса у єпископи, дивіться тут.

Фото: ugcc.kiev.ua