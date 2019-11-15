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Папа Римський призначив львівського священника Степана Суса єпископом

Соломія Головіна

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Настоятеля храму святих апостолів Петра і Павла, військовий капелан (УГКЦ) Степана Суса призначили єпископом Курії Верховного Архиєпископа УГКЦ. Священник, якому в жовтні виповнилося 38 років, стане наймолодшим католицьким єпископом у світі. Про це повідомляє  портал новин Ватикану.

 

Зазначається, що Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священика Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Йому надано титулярний осідок Зіґріса.

Довідка:

Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові. Після навчання у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа, 2005 року отримав дияконські свячення а 30 червня 2006 – пресвітерські. Здійснював капеланське служіння при Львівській академії сухопутних військ та при інших навчальних закладах Львова. Від 2008 до 2012 року був відповідальним за душпастирство військовослужбовців у Львівській архиєпархії УГКЦ. Від 2012 року призначений Синкелом Львівської архиєпархії в справах військовослужбовців, студентів і сиріт, а також парохом гарнізонного храму святих Петра і Павла у Львові.

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