Висвячення отця Степана Суса у єпископи. НАЖИВО

Сьогодні, 12 січня, в Києві у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (УГКЦ) відбувається Архиєрейська хіротонія священника Степана Суса. 38-річний отець зі Львова став наймолодшим єпископом у світі. Про це повідомляє Львівський портал.

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Настоятеля Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Степана Суса нині висвячують на Куріяльного єпископа Патріаршої курії УГКЦ з титулярним осідком Зіґріса.

Святителями є глава УГКЦ Блаженніший Святослав, митрополит Львівський (УГКЦ), високопреосвященніший владика Ігор, а також преосвященніший владика Павло Хомницький – єпископ Стемфордської єпархії УГКЦ (Нью-Йорк, США).

У суботу, 11 січня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового відбувся Чин архиєрейського найменування владики Степана Суса. Як проходила урочиста церемонія, дивіться тут.

Нагадаємо, 15 листопада Синод Єпископів УГКЦ, отримавши попередню згоду від Папи Римського, обрав Степана Суса єпископом Курії Києво-Галицького Верховного Архиєпископа. Таким чином отець Степан Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Довідково: Степан Сус народився 7 жовтня 1981 року у Львові в сім’ї Ярослава та Оксани з родини Боднар. Дитинство провів у селі Чишки Пустомитівського району Львівської області.

З 1988 по 1996 роки навчався у чишківській середній школі. У 1996 році вступив на навчання до Бучацького історико-філософського ліцею імені святого Йосафата Чину святого Василія Великого (сьогодні Колегіум святого Йосафата), який закінчив у 1999 році.

Із 1999 до 2006 року навчався у Львівській духовній семінарії Святого Духа, УГКЦ та Українському католицькому університеті.

У 2009-2010 роках навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка, захистив наукову працю на тему «Людина в контексті міжособистісної комунікації: Дитріх фон Гільдебрант та Еммануель Левінас», магістр філософії.

У 2014-2015 роках навчався у Люблінському католицькому університеті, захистив наукову працю на тему: «Військове капеланство у світлі Другого Ватиканського Собору», магістр богослов’я. У 2015-2017 роках навчався на ліцензіатській програмі Українського католицького університету з пасторального богослов’я.

30 червня 2006 року архиєпископом і митрополитом Львівським Ігорем Возьняком був рукоположений у сан священника в архикатедральному соборі Святого Юра у місті Львові. Того ж року призначений військовим капеланом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та синкелом Львівської архиєпархії УГКЦ у справах капеланства: військових, студентів, дітей-сиріт, в’язнів.

З 2011 року – настоятель гарнізонного храму Святих апостолів Петра і Павла Львівської архиєпархії УГКЦ. У листопаді 2008 року нагороджений орденом Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного «За заслуги перед ЗСУ», у липні 2015 року нагороджений орденом Президента України «За заслуги» ІІІ ступеня.

Володіє українською, англійською, польською, російською, французькою мовами.