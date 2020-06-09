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В Україні поки нема підтверджень повторного інфікування COVID-19, – МОЗ

Соломія Головіна

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Дані про те, що пацієнти, які перехворіли на COVID-19, можуть заразитися інфекцією повторно – в Україні офіційно не підтверджені. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 9 червня, передає УП.

 

«У науковій пресі зустрічається така інформація,  але ми повинні пам’ятати, що коронавірусна хвороба COVID-19 – це зовсім нова інфекція.

Постійно тривають дослідження, зокрема щодо повторного інфікування людини, яка щойно перехворіла.

Але науково-доказових статей або досліджень, які б чітко могли сказати, що дійсно таке може бути, ми поки не бачили.

Наші українські науковці та спеціалісти, які зокрема працюють з Міністерством охорони здоров’я, поки таких доводів не наводили», – розповідає міністр.

При цьому видання нагадує що, раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я наголошували, що наявність антитіл у людей, які перехворіли коронавірусною інфекцією, не гарантує їм наявність імунітету.

Як повідомляв Львівський портал, ВООЗ заявила, що COVID-19 може стати однією із постійних хвороб людей. Також в організації вважають, що  друга хвиля захворюваності може статися у будь-який час.

Додамо, що станом на 9 червня в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих.

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