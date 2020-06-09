Аваков просив виділити 2,5 млрд грн з «антикоронавірусного фонду» на доплати в МВС

Міністерство внутрішніх справ у травні звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з офіційним листом щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину. Про це повідомляє експертна організація StateWatch, у розпорядженні якої є відповідний лист МВС.

У зверненні МВС зазначається, що «кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення», як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним та іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляв Львівський портал, у Верховній Раді 5 червня зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Тим часом під стінами Верховної Ради та Кабінету міністрів пройшли чотири акції протесту, на яких вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Під стінами Головного управління Нацполіції Львівщини також пройшов мітинг проти чинного міністра внутрішніх справ.

Зазначимо, Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року. У серпні 2019 року вже за уряду команди президента Володимира Зеленського його перепризначили на цю посаду.