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«Поліція має захищати, а не катувати»: львів’яни вимагають відставки Авакова

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 5 червня, під стінами Головного управління Нацполіції Львівщини пройшов мітинг проти чинного Міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, сьогодні Арсен Аваков звітуватиме перед Верховною Радою під час години запитань до уряду. Наразі триває збір підписів за його відставку серед народних депутатів.

Відтак учасники протесту вимагали відставки Авакова через нерозслідувані справи. Зокрема, мова йде про останні події, які набули неабиякого розголосу – зґвалтування поліцейськими жінки у відділку у Кагарлику та масову стрілянину між перевізниками у Броварах.

«Останні події показують, що непокаране зло не лише зростає, але й вбиває, стаючи все більш небезпечним. Події в Кагарлику та Броварах – лише вершина айсберга. Ми прийдемо під будівлю Головного управління Національної поліції Львівщини паралельно з нашими друзями в Києві та інших містах України, щоб показати, що нам не байдуже. Що ми не забули ані вбивства дитини, ані зґвалтування, ані нападів, ані посадок невинних, ані інших зловживань, що доводять людей до відчаю. Не забули і не маємо наміру пробачати», – зазначили організатори події.

Участь у мітингу близько ста львів’ян. Більшість протестуючих у руках тримали плакати з гаслами: «Поліція має захищати, а не катувати!», «Аваков має піти», «Мовчання вбиває».

Зазначимо, у різних містах України активісти також вийшли на вулиці з вимогою відставки очільника МВС Арсена Авакова.

Нагадаємо, це не вперше активісти вимагають відставки Арсена Авакова. Торік у червні під стіни управління Нацполіції Львівщини також вийшли на протест через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова на Київщині.

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