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У Раді зареєстрували постанову про звільнення Авакова

Андрій Котенський

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У Верховній Раді 5 червня зареєстрували проєкт постанови про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Проєкт постанови №3606 передали на розгляд керівництву, повідомляє Громадське.

 

Ініціаторам проєкту постанови є 55 народних депутатів, зокрема від фракцій «Голос» та «Слуга Народу».

Раніше народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Качура у коментарі hromadske розповів, що більшість владної фракції «Слуга Народу» проти відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Він також додав, що у Зеленського є домовленість з Аваковим.

Як відомо, 5 червня, народні депутати заслухали очільника МВС Арсена Авакова у парламенті з доповіддю щодо резонансних кримінальних подій, зокрема щодо перестрілки в Броварах та зґвалтування жінки у поліцейському відділку в Кагарлику.

Тим часом під стінами Верховної Ради та Кабінету міністрів пройшли чотири акції протесту, на яких вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Зазначимо, Арсен Аваков очолює Міністерство внутрішніх справ з лютого 2014 року. У серпні 2019 року вже за уряду команди президента Володимира Зеленського його перепризначили на цю посаду.

Раніше стало відомо, що на Київщині поліцейські причетні до згвалтування дівчини у райвідділку.

Під стінами Головного управління Нацполіції Львівщини також пройшов мітинг проти чинного міністра внутрішніх справ.

Фото: Громадське

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