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На Донбасі поранили українського військового

Ольга Денисяка

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У понеділок, 8 червня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

 

Окупанти застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Під обстріли окупантів потрапили позиції українських військових біля Богданівки, Водяного, Оріхового, Новолуганського та Новоолександрівки.

Від початку сьогоднішньої доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

«Українські воїни на такі злочинні дії противника відкрили прицільний вогонь по опорних пунктах російських найманців. Після цього окупанти припинили свою активність», – додали у штабі.

Львівський портал повідомояв, що 7 червня окупанти поранили двох українських військових.

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