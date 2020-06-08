На Донбасі окупанти поранили двох українських військових

Минулої доби, 7 червня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог відкривав вогонь по українських позиціях поблизу Луганського, Хутора Вільного і Кримського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» окупанти стріляли по наших захисниках біля Широкиного.

Російські найманці обстрілювали позиції українських військових із мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Українські захисники, утримуючи оборону, діяли відважно та дали ворожим підрозділам гідну відсіч. За даними розвідки, минулої доби було поранено одного окупанта. Відчувши на собі рішучість дій військовослужбовців Збройних Сил України, противник припинив свою активність», – кажуть у штабі ООС.

Внаслідок ворожих обстрілів 7 червня два українські захисники отримали поранення.

Від початку доби 8 червня окупанти відкривали вогонь неподалік Новолуганського, Оріхового і Богданівки. Поранення отримав один наш військовий, йому оперативно надали необхідну допомогу. Стан чоловіка задовільний.