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Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку, – МОЗ

Ольга Денисяка

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7 червня відзначають Міжнародний день людей, які перехворіли на рак. За темпами поширення раку Україна посідає друге місце в Європі. Про це Львівському порталу повідомили у Ценрі громадського здоров’я МОЗ.

 

У МОЗ повідомляють, що у тих, хто поборов онкозахворювання є високий ризик розвитку ще одного злоякісного новоутворення, серцево-судинних захворювань, діабету і остеопорозу.

«Наразі на обліку в країні майже 1 мільйон людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і знаходяться в стані ремісії. З кожним роком збільшується кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічного захворювання», – йдеться в повідомленні.

Щоб покращити реакцію організму на лікування, пришвидшити одужання, знизити ризик рецидиву і покращити якість життя, МОЗ радить дотримуватися правил здорового харчуванню, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я.

Хворим радять  регулярно спілкуватися з лікарем, бути фізично активним, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок та контролювати час проведення на сонці.

Львівський портал розповідав щасливу історію львів’янки, якій вдалося побороти рак грудей. Про те, наскільки важливо регулярно обстежуватись та де це можна зробити безкоштовно, читайте у статті «Місія вберегтися від раку грудей. Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою смертельної хвороби».

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