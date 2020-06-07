Стерненко заявив, що йому підготували підозру через самозахист

Активіст Сергій Стерненко заявив, що його викликали на допит до Служби безпеки для вручення підозри за самозахист. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Активіст опублікував повістку, згідно з якою його викликають як свідка 9 червня о 10 годині ранку до Головного слідчого управління СБУ для вручення письмового повідомлення про підозру.

«Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно. Про це свідчить новий виклик в СБУ, який я сьогодні отримав. У виклику зазначено, що мене як свідка викликають для вручення повідомлення про підозру 9 червня о 10:00», – написав він.

Стерненко надіслав слідчому відповідь, що не може з‘явитися, оскільки виклик отримано за два дні до дати, на яку викликають, а КПК у ст. 135 вказує, що має бути мінімум три.

«За такий термін (враховуючи ще, що завтра вихідний) я не встигну підготуватись до вручення підозри та залучити захисників. Тому якщо їм потрібно, щоб я з‘явився, нехай викликають на іншу дату, щоб я міг належним чином реалізувати своє право на захист», – написав Сергій Стерненко.

За його словами, підозру підготували за ст. 115 – умисне вбивство.

«Підозру підготували по ст. 115 – умисне вбивство. Це робиться руками безвольних слідчих та прокурорів за вказівки Авакова та Венедіктової. А Зеленський погодився на це переслідування», – додав Стерненко.

Мені підготували повідомлення про підозру за самозахист. Вже офіційно. Про це свідчить новий виклик в СБУ, який я… Posted by Сергій Стерненко on Sunday, June 7, 2020

Хто такий Сергій Стерненко?

Сергій Стерненко — український активіст, колишній очільник одеського «Правого сектору». Відомий завдяки бойкотам виступів українських артистів, які їздять на гастролі до Росії, та російських артистів, котрі підтримують збройну агресію на сході та окупацію Криму.

Він виступав і проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Тоді йому висунули підозру в організації масових заворушень. У квітні 2018 почав працювати над створенням в Одесі громадської організації «Небайдужі». Зараз живе в Києві.

Він також подав до суду скаргу на бездіяльність НАБУ, відтак Вищий антикорупційний суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро України розпочати справу проти генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової щодо можливого недекларування майна.

Як відомо, наприкінці травня 2018 року в Одесі було скоєно третій збройний напад на проукраїнського громадського активіста, екс-керівника місцевого «Правого сектору» Сергія Стерненка. Коли він із дівчиною підходив до свого будинку, на нього накинулося двоє невідомих. В результаті протестояння Старенко убив ножем одного із нападників та отримав сильне поранення руки.

Це був третій напад на Стерненка від початку 2018 року. 7 лютого його побили битою– тоді активіст заявляв, що напад організував мер міста Геннадій Труханов. А 1 травня невідомий вистрілив у Стерненка ззаду з травматичної зброї. Нападником виявився 39-річний Абзал Баймукашев, який раніше вже відсидів чотири з половиною роки за розбійний напад і незаконне зберігання зброї.