Суд скасував арешт Богатирьової

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишньому віцепрем`єр міністру – міністру охорони здоров`я часів режиму Віктора Януковича Раїсі Богатирьовій, пише Українська правда.

«4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваної на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019, якою до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу», – йдеться у рішенні.

Суд апеляційної інстанції вирішив, що прокуратурою Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру, а слідчий суддя Печерського суду не вжив заходів для усунення зазначених очевидних порушень кримінального процесуального закону.

У прокуратурі ж зазначають, що досудове розслідування та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні з 2014 по 2018 рік здійснювала Генеральна прокуратура. У цей період слідчі та ГПУ вручили підозру Богатирьовій відповідно до закону.

Коли ексочільниця МОЗ повернулася в Україну у серпні 2019 року, Богатирьову затримали та доставили в суд.

​При цьому у прокуратурі наголошують, що замість нової підозри вручили Богатирьовій та її захиснику копію клопотання про арешт і копію повідомлення про підозру від жовтня 2014 року. Пояснюють це тим, що для нового повідомлення про підозру не вбачали підстав, а діючими нормами КПК повторне вручення підозри не передбачено.

Також зазначається, що нині розслідуванням справи займаються детективи Національного антикорупційного бюро України.

Нагадаємо, що Богатирьову затримали у серпні 2019 року в аеропорту «Жуляни» у Києві. Вона прибула до України вперше за майже 5 років. Їй інкримінували розтрату коштів у особливо великих розмірах під час закупівлі ліків.

Печерський райсуд Києва взяв Богатирьову під варту на 60 діб із можливістю застави у 6 млн гривень.

Нардеп «Опозиційного блоку», спонсор Московського патріархату в Україні, бізнес-партнер Ріната Ахметова Вадим Новинський вніс за Богатирьову заставу в 6 мільйонів гривень і вона вийшла із СІЗО.