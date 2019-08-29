ОСТАННІ НОВИНИ

Богатирьову випустили. Заставу у 6 млн грн вніс нардеп і спонсор УПЦ МП Новинський

Соломія Головіна

|

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Новинський вніс заставу за ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову. Відповідну інформацію підтвердив сам Новинський, передає УНІАН.

 

На питання, чи він начебто вже вніс заставу за Богатирьову, Новинський відповів: «Вже внесли». На уточнення, чи це він особисто вніс заставу, Новинський сказав: «Так».

Як відомо, 27 серпня прикордонники  затримали Богатирьову в аеропорту «Київ» («Жуляни»). 28 серпня прокуратура Києва внесла до Печерського райсуду Києва клопотання про застосування до Богатирьової раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у 6 млн грн.

У жовтні 2014 року Богатирьову оголосили в розшук в Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання.

Із січня 2015 року ексміністр перебувала у міжнародному розшуку Інтерполу.

Печерський райсуд Києва заочно обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляду арешту.

У вересні 2016 року директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив, що Інтерпол відмовився від розшуку Богатирьової, «оскільки вони начебто вбачають у переслідуванні політику».

За даними Генпрокуратури, стосовно Богатирьової застосовується процедура заочного засудження.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...