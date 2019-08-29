Богатирьову випустили. Заставу у 6 млн грн вніс нардеп і спонсор УПЦ МП Новинський

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Вадим Новинський вніс заставу за ексміністра охорони здоров’я Раїсу Богатирьову. Відповідну інформацію підтвердив сам Новинський, передає УНІАН.

На питання, чи він начебто вже вніс заставу за Богатирьову, Новинський відповів: «Вже внесли». На уточнення, чи це він особисто вніс заставу, Новинський сказав: «Так».

Як відомо, 27 серпня прикордонники затримали Богатирьову в аеропорту «Київ» («Жуляни»). 28 серпня прокуратура Києва внесла до Печерського райсуду Києва клопотання про застосування до Богатирьової раніше вже обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів з можливістю внесення застави у 6 млн грн.

У жовтні 2014 року Богатирьову оголосили в розшук в Україні за підозрою у розкраданні бюджетних коштів на суму 6,5 млн грн у 2012 році під час закупівель імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та медичного обладнання.

Із січня 2015 року ексміністр перебувала у міжнародному розшуку Інтерполу.

Печерський райсуд Києва заочно обрав Богатирьовій запобіжний захід у вигляду арешту.

У вересні 2016 року директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко повідомив, що Інтерпол відмовився від розшуку Богатирьової, «оскільки вони начебто вбачають у переслідуванні політику».

За даними Генпрокуратури, стосовно Богатирьової застосовується процедура заочного засудження.