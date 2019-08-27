Богатирьова повернулася в Україну. Її затримала Нацполіція

Ексміністра охорони здоров’я України часів президентства Віктора Януковича Раїсу Богатирьову затримали у Києві співробітники Національної поліції України. Про це «Радіо Свобода» повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Щодо Богатирьової – була затримана прикордонниками і передана Нацполіції», – сказав Тракало.

Інших деталей щодо затримання і його причин наразі немає.

За непідтвердженою інформацією зі ЗМІ, затримання відбулося після прильоту Богатирьової в аеропорт «Київ» (Жуляни).

Раїса Богатирьова проходить у порушеній Генпрокуратурою справі про розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах.

У середині серпня поточного року Голосіївський райсуд Києва своїм рішенням «зобов’язав» Генеральну прокуратуру закрити справу стосовно ексміністра охорони здоров’я Раїси Богатирьової через відсутність доказів у вчиненні кримінального правопорушення і закінчення термінів досудового розслідування. Прокуратура столиці тоді заявила, що судове засідання відбулося без представника прокуратури і без вивчення матеріалів провадження, а тому прокуратура готує на нього апеляційну скаргу.

Фото: 24 канал