Богатирьову арештували. Застава – 6 мільйонів гривень

Печерський районний суд Києва вирішив застосувати раніше обраний запобіжний захід щодо ексміністра охорони здоров’я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїси Богатирьової – взяття під варту з альтернативою застави у 6 мільйонів гривень. Про це пише УП, передає Львівський портал.

«Суд ухвалив клопотання задовольнити та застосувати до підозрюваної Богатирьової Раїси Василівни… запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Строк тримання під вартою рахувати з 27.08.19», – цитує видання суддю Світлану Смик.

Під час слухання справи захист наполягав, що в слідства відсутні будь-які докази фактів заподіяння збитків Богатирьовою і назвав затримання незаконним. Також адвокат заявив, що про повернення Богатирьової поінформував прокуратуру (в прокуратурі підтвердили, що повідомлення було надіслано СМС за пару годин до прильоту Богатирьової – ред.)

Розмір застави визначено з урахуванням збитків, які, за даними слідства, було завдано державі (майже 6,5 млн – ред). Тепер захист і прокуратура мають 5 днів для оскарження рішення суду.

Як повідомляв Львівський портал, вчора, 27 серпня, ексміністр охорони здоров’я часів президента-втікача Віктора Януковича Раїса Богатирьова повернулася в Україну. Її відразу затримали правоохоронці.

Богатирьовій повідомили про підозру в жовтні 2014 року. Їй закидають заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час організації та проведення закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення.