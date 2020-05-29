У Броварах сталася масова стрілянина між перевізниками

У п’ятницю вранці, 29 травня, у місті Бровари, що на Київщині, сталася масова стрілянина між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Про це інформує пресслужба Нацполіції України.

Конфлікт виник о 7.15 ранку на одній із вулиць міста Бровари.

«Працівники місцевої поліції оперативно відреагували і вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції. Затриманими виявилися особи, які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту. На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, наразі встановлюють її належність», – йдеться у повідомленні поліції.

Як повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко, у результаті стрілянини троє осіб отримали поранення з травматичної зброї.

«Кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області. В результаті стрілянини троє учасників кримінального розбирання отримали поранення з травматичної зброї. Поліцією на даний момент вже затримано 10 осіб взяли участь в хуліганських насильницьких діях», – зазначив Антон Геращенко.

За його словами, у затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

«Всю зброю буде вилучено і його власники будуть позбавлені права на його володіння нею. Тривають оперативні заходи по встановленню та затриманню всіх причетних осіб. Кожен, кого заарештовано, буде перевірятися на причетність до скоєння інших злочинів. Маршрути повинні розподілятися законно і чесно, а не під килимом і за хабарі», – додав заступник міністра МВС.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників. Деталі розкриття цього правопорушення повідомимо згодом.

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Фото: Нацполіція, Антон Геращенко

Відео: Українська правда