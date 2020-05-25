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На Київщині поліцейських підозрюють у зґвалтуванні та побитті 26-річної дівчини

Вероніка Рой

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На Київщині затримали двох поліцейських Кагарлицького відділення поліції, яких підозрюють зґвалтуванні та побитті 26-річної дівчини. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

 

У поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася 26-річну дівчина із повідомленням про побиття та зґвалтування. З її слів, до цих правопорушень були причетні співробітники поліції.

Перевірка правоохоронців підтвердила причетність поліцейських до побиття та зґвалтування  жінки, яку напередодні доставляли у відділ поліції для надання пояснень з приводу крадіжок майна.

Відтак двох співробітників Кагарлицького відділу поліції затримали. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

Згодом у Державному бюро розслідувань повідомили деталі цього інциденту. Зокрема, за попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка. Зокрема, чоловік вдягав на неї протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього правоохоронці застосували фізичну силу відносно чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті вказаних дій потерпілий отримав переломи ребер та носу.

Наразі слідчими ДБР готується повідомлення про підозру затриманим та вирішується питання про обрання відносно них запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також проводяться невідкладні слідчі дії для отримання всіх доказів, а також встановлюється причетність до вчинення кримінального правопорушення інших осіб.

Фото: ДБР

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