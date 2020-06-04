Львівська опера транслюватиме онлайн знакові твори видатного маестро Мирослава Скорика

У пам’ять про славетного українського композитора Мирослава Скорика Львівська національна опера транслюватиме онлайн знакові твори композитора, прем’єри яких відбулися на сцені театру. Це опера «Мойсей», вперше презентована у 2001 році, та балет «Повернення Баттерфляй» 2006 року.

Впродовж 5-7 червня архівні записи цих творів Мирослава Скорика будуть доступі для перегляду на YouTube-каналі Львівської національної опери за посиланням: https://www.youtube.com/user/OperaLviv/videos

Опера «Мойсей»

Опера «Мойсей» на лібрето Богдана Стельмаха за однойменною поемою Івана Франка була створена на замовлення театру до 100-річчя Львівської опери. Як розповідав Мирослав Скорик, він звернувся до поезії Івана Франка і через особисті причини – про це мріяв батько композитора. Прем’єра опери «Мойсей» відбулася 23 червня 2001 року під орудою самого автора. Кілька прем’єрних вистав опери відбувалися під час перебування у Львові Папи Римського Івана Павла ІІ, і Святіший Отець благословив увесь творчий колектив.

Опера на дві дії з прологом і епілогом або, за висловом дослідників, сценічна притча, синтезувала як і провідні ідеї Франкового твору – інтерпретацію біблійного сюжету та алегорії самоусвідомлення української нації, так і оригінальне музичне втілення – традицій національної музики та сучасної стильової мови композитора.

Постановниками цього знакового для сучасного українського оперного мистецтва твору стали хормейстер Богдан Герявенко, сценографи Михайло і Тадей Риндзаки, художниця костюмів Оксана Зінченко, хореограф Сергій Наєнко, режисер Збіґнєв Хшановський. За диригентським пультом виступав сам автор або ж головний диригент театру – Михайло Дутчак. Уся концепція опери безумовно тримається на втіленні провідної партії Мойсея, яку на прем’єрних виставах виконував бас Олександр Громиш. Його ж виконання можна почути на архівному записі вистави, що транслюватиметься онлайн.

Тривалість: 1 год. 25 хв, виконується українською мовою

Балет «Повернення Баттерфляй»

Прем’єра балету «Повернення Баттерфляй» Мирослава Скорика відбулася 18 березня 2006 року. В основі сюжету – історія про те, як Соломія Крушельницька врятувала після фіаско оперу «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні, виконавши головну партію Чіо-Чіо-сан. Та не лише ця історія втілена у балеті мовою танцю. Психологічний контраст втілює історія сестри Соломії – Нусі, яка заради кохання пожертвувала кар’єрою співачки, що для самої Соломії, відданої мистецтву та оперній сцені, було неприпустимим. Для композитора Мирослава Скорика ця історія безпосередньо стосувалася його родини, адже Соломія та Ганна Крушельницькі були рідними сестрами його бабусі Олени.

Музика «Повернення Баттерфляй» поєднує як і відомі мелодії з опер Пуччіні в опрацюванні композитора, так і авторські теми самого Скорика. Балетмейстер-постановник цієї вистави – Сергій Наєнко, художник-постановник – Тадей Риндзак, художниця костюмів Оксана Зінченко, диригент – Михайло Дутчак.

Тривалість: 1 год. 10 хв.

Нагадаємо, 1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України Мирослав Скорик.

Фото: Львівська опера