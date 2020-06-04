У травні 6 пішоходів загинули в аваріях на Львівщині

У травні на території Львівської області сталося 18 ДТП за участі пішоходів, з них 15 із постраждалими. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

За останній місяць в аваріях 6 пішоходів загинули та 9 – травмувались.

Від початку року сталась 201 аварія з пішоходами, з них 185 із постраждалими в яких загинуло 43 людини і травмовано 157 осіб.

У патрульній поліції нагадують вимоги правил дорожного руху для пішоходів:

пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

у місцях, де рух регулюється, пішоходи повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора;

перед виходом на проїзну частину з-за транспортних засобів, що стоять, та будь-яких об’єктів, що обмежують оглядовість, пішоходи повинні впевнитись у відсутності транспортних засобів, що наближаються.

Крім того, пішоходи також несуть адміністративну відповідальність за порушення ПДР. У травні патрульні оштрафували 468 пішоходів, відповідно, за п’ять місяців 2020 року поліцейські винесли 2 750 постанов на пішоходів, які порушили правила дорожнього руху.

Львівський портал повідомляв, що в Україні штрафи для пішоходів хочуть підняти в чотири рази.