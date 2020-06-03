Штрафи для пішоходів хочуть підняти в чотири рази

Пішоходів планують карати штрафами до 680 гривень за порушення правил дорожнього руху. Верховна рада ухвалила відповідний законопроєкт №2697 за основу, передає РБК-Україна.

За документ проголосували 277 нардепів. Профільний комітет доопрацює його до другого читання.

Отож, редакцією першого читання пропонується підвищити штрафи наступним чином.

Якщо пішоходи не коряться сигналам регулювання дорожнього руху, переходять дорогу у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила ПДР – штрафи збільшують з 51 гривні до 255.

Ці ж дії, але вчинені у стані алкогольного сп‘яніння, караються штрафом до 510 гривень замість 136 гривень. Якщо ж пішоходи спричинили створення аварійної обстановки, їм загрожує до 680 гривень штрафу (зараз – 170 гривень).