У Львові запрацював кабінет перевірки водіїв на стан сп’яніння

У середу, 3 червня, у Львові базі Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень, що на вулиці Кульпарківській, 95 запрацював кабінет перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

За словами заступника голови Львівської ОДА Іван Собко, на відновлення роботи кабінету тверезого водія з обласного бюджету було виділено 1 млн грн. У цю суму входить закупівля необхідних тестів для перевірки водіїв, медобладнання, а також заробітна плата для медиків.

«Аномально, коли вулицями можуть їздити особи у стані наркотичного сп’яніння, вільно себе почувати, вигравати суди. Лише через те, що у протоколі немає підпису сертифікованого нарколога. Ми сьогодні ставимо крапку у цьому питанні. Ми переконані, що рішення про відкриття такого кабінету точно забезпечить більш безпечне пересування як водіїв, так і пішоходів Львівської області», – каже Іван Собко.

У кабінеті тверезого водія позмінно працюватимуть бригади, які складатимуться з лікаря та медсестри. Медики працюватимуть цілодобово.

« Коли водія затримали на дорозі і він відмовляється проходити перевірку на стан сп’яніння, поліцейський пише скерування у медичний заклад. Тут ми будем проводити огляд водія і давати висновки. Виявлення на стан алкогольного сп’яніння здійснюватиметься драгером. Це займає близько 5 хв. Якщо ж це наркотичне сп’яніння, то проводитиметься перевірка тест-смужками. При огляді нетверезого водія може бути присутній один поліцейський», – розповіла директорка Львівського обласного медичного центру превенції та терапії узалежнень Мирослава Кабанчик.

Кабінет починає приймати нетверезих водіїв вже від сьогодні, 3 червня.

Зазначимо, на Львівщина два роки була без кабінету тверезого водія. Втім торік колишній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський заявив, що хоче відновити у Львові діяльність кабінетів освідування для огляду водіїв на стан сп’яніння.

Також на сайті Єдиної системи електронних петицій зареєстрували петицію до Львівської облради під назвою «Створити/Відновити роботу кабінету огляду водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння».

Також у Львівському обласному медичному центрі превенції та терапії узалежнень (наркодиспансер) зверталися до Львівської облради, щоб у бюджеті заклали фінансовий ресурс для відновлення цілодобового кабінету освідування для перевірки водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння.

Фото: ЛОДА