Ryanair закрив два напрямки зі Львова, але хоче відкрити польоти до Італії

Лоукост Ryanair суттєво відкоригував програму польотів із Львівського аеропорту, яку планує відновити у липні. За даними системи продажу квитків авіаперевізник закрив продаж квитків до Дюссельдорфу (Німеччина) та Познані (Польща). Ще частину рейсів відтерміновано на осінь, натомість, у липні може відкритися відразу три нові напрямки зі Львова до Італії, однак їхня частота наразі уточнюється, передає кореспондент Львівського порталу.

Відновлення польотів ірландського лоукостера із аеропорту «Львів»:

Львів–Будапешт – новий напрямок Ryanair, який стартує від 1 липня з частотою два рази на тиждень, у середу та неділю.

Львів–Лондон повертається на лінію із 3 липня із частотою два рейси в тиждень по понеділках та п’ятницях. Взимку львів’янам додадуть ще третій рейс у неділю.

Львів–Мемінген (Німеччина) стартує із 6 липня. Польоти виконуватимуться всього раз на тиждень по понеділках. У зимовому розкладі рейс наразі відсутній.

Львів–Болонья (Італія). Новий рейс Ryanair мав би стартувати із 6 липня із частотою два рази в тиждень по понеділках та п’ятницях.

Львів – Мілан (Італія). Новий рейс стартує із 7 липня, з частотою два рейси на тиждень – у вівторок та суботу. На цьому ж напрямку планує польоти український лоукост SkyUp Airlines, із частотою два рази в тиждень.

Львів – Рим (Італія). Новий напрямок який мав би стартувати із 8 липня, і здійснюватися по середах та неділях. На цьому ж напрямку із частотою три рази в тиждень планує літати лоукост SkyUp Airlines.

Львів–Варшава-Модлін (Польща) відкладено до 25 жовтня. Польоти здійснюватимуться відразу п’ять раз на тиждень, окрім вівторка та суботи.

Львів–Краків (Польща). Відновлення польотів відкладено до осені. Із 27 жовтня здійснюватиметься три рейси на тиждень у вівторок, четвер та суботу.

Львів–Дюссельдорф (Німеччина) – скасовано на невизначений термін.

Львів–Познань (Польща) – скасовано на невизначений термін.

Чи стануть рейси Ryanair до Італії регулярними – невідомо, наразі продаж квитків доступний лише на один тиждень.

Як відомо пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.