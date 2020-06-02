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Тарас Курчик став депутатом Львівської облради

Соломія Головіна

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Український співак, заслужений артист України, заступник генерального директора-художнього керівника Львівської опери Тарас Курчик став депутатом Львівської обласної ради. Під час позачергової сесії 2 червня новоспечений обласний обранець склав присягу. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Тараса Курчика, який є членом політичної партії«Народний Рух України», визнано депутатом ЛОР відповідно до постанови Львівської обласної виборчої комісії від 2 червня 2020 року № 84.

Після складення присяги Тарас Курчик зайняв своє місце у сесійній залі.

Нагадаємо, сьогодні, 2 червня, під час позачергової сесії достроково припинив повноваження депутата Львівської обласної ради Петро Марунчак. Тарас Курчик – наступний за виборчим списком «Народного Руху України» і увійшов до складу обласної ради замість Петра Марунчака.

Також на засіданні Львівської обласної виборчої комісії розглянули звернення ЛОР про дострокове припинення повноважень Зеновія Шептицького, який помер 21 травня. Наступним за виборчим списком «Укропу» йде Сергій Віхоть, який також є депутатом Жовківської райради.

«Сьогодні ми не приймали рішення про реєстрацію його депутатом ЛОР через те, що він має інший представницький мандат – є депутатом райради. Тому спершу він має надати документи про складення повноважень депутата у відповідній райраді», – пояснив голова Львівської обласної ТВК Микола Щур.

Фото: ЛОР

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