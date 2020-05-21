Відійшов у вічність депутат Львівської облради Зеновій Шептицький

У віці 68 років помер депутат Львівської обласної ради Зеновій Шептицький. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

«Пішов від нас назавжди у засвіти Зеновій Шептицький, порядна і чуйна людина… Спочивай з Богом, друже! Щирі співчуття родині і близьким», – написав Олександр Ганущин.

Нагадаємо, Зеновій Шептицький очолював фракцію «Укроп» у облраді, був заступником голови комісії з питань комунального майна та приватизації.

Фото: Facebook/Зеновій Шептицький