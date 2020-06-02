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У Львівську облраду зайдуть два нові депутати

Соломія Головіна

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Член фракції «Народний Рух України» Петро Марунчак склав повноваження депутата Львівської обласної ради VII скликання. Під час позачергової сесії ЛОР 2 червня обласні обранці прийняли рішення задоволити його заяву і відповідно достроково припинити депутатські повноваження, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Так, Петро Марунчак особисто подав заяву про складення ним депутатських повноважень. Голова Львівської облради Олександр Ганущин запропонував виступити перед колегами, втім Петро Марунчак відмовився. Відтак йому вручили подяку за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування, високий професіоналізм і активну громадянську позицію, а також провели оплесками.

Рішення про дострокове припинення повноважень депутата скерували до Львівської обласної виборчої комісії.

«Нагадую, що після її рішення наступний по списку депутат складає присягу на сесії облради. Прошу також на засіданні обласної виборчої комісії розглянути ситуацію, яка склалася у зв’язку з передчасною смертю депутата ЛОР Зеновія Шептицького», – наголосив Олександр Ганущин.

Нагадаємо, 21 травня у віці 68 років помер депутат Львівської обласної ради Зеновій Шептицький.

Фото: ЛОР

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