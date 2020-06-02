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Рим, Мадрид, Париж, Торонто та інші… Розклад нових евакуаційних авіарейсів

Андрій Котенський

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До відновлення авіасполучення українці мають змогу подорожувати лише завдяки так званим евакуаційним рейсам. Проте авіакомпанії не лише повертають українців на Батьківщину за солідну плату, а й активно реалізовують квитки на польоти із України. Про це свідчать дані онлайн продажу квтків авіаперевізників SkyUp Airlines та МАУ.

 

Як повідомили Львівському порталу у Міністерстві інфраструктури, мова про повернення українських громадян з-за кордону спеціальними рейсами.

«Міністерство інфраструктури України анонсувало низку нових спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу. До відновлення регулярних авіаційних пасажирських перевезень цими рейсами можуть скористатися українці, які зараз перебувають закордоном і хочуть повернутися додому», – йдеться у повідомленні.

Міста, з яких заплановані рейси: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Маямі, Амман, Шарм-еш-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Інформація про рейси та квитки доступні на сайтах авіакомпаній.

Як відомо пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.

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