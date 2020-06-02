Рим, Мадрид, Париж, Торонто та інші… Розклад нових евакуаційних авіарейсів

До відновлення авіасполучення українці мають змогу подорожувати лише завдяки так званим евакуаційним рейсам. Проте авіакомпанії не лише повертають українців на Батьківщину за солідну плату, а й активно реалізовують квитки на польоти із України. Про це свідчать дані онлайн продажу квтків авіаперевізників SkyUp Airlines та МАУ.

Як повідомили Львівському порталу у Міністерстві інфраструктури, мова про повернення українських громадян з-за кордону спеціальними рейсами.

«Міністерство інфраструктури України анонсувало низку нових спеціальних рейсів в Україну з різних країн світу. До відновлення регулярних авіаційних пасажирських перевезень цими рейсами можуть скористатися українці, які зараз перебувають закордоном і хочуть повернутися додому», – йдеться у повідомленні.

Міста, з яких заплановані рейси: Мюнхен, Франкфурт, Барселона, Тель-Авів, Лондон, Берлін, Варшава, Нью-Йорк, Амстердам, Гельсінкі, Аліканте, Неаполь, Стамбул, Софія, Гамбург, Дубай, Рим, Єреван, Відень, Делі, Париж, Маямі, Амман, Шарм-еш-Шейх, Стокгольм, Вільнюс, Оман, Ер-Ріяд, Мадрид, Дюссельдорф, Хургада, Ташкент, Торонто.

Інформація про рейси та квитки доступні на сайтах авіакомпаній.

Як відомо пасажирські авіаперевезення в Україні планують відновлювати із 15 червня. Аеропорт «Львів» вже готовий до відновлення польотів.

До цього, через поширення коронавірусу у Європі почали масово скасовувати авіарейси. Україна повністю зупинила своє пасажирське авіаперевезення із 28 березня. Сьогодні захворюваність у ЄС пішла на спад і карантинні обмеження на польоти починають знімати.