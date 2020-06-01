Контрабанда в «Краковці»: у вантажівці знайшли 500 пачок сигарет

1 червня через пункт пропуску «Краковець-Корчова» водій вантажівки намагався вивезти з України понад 500 пачок контрабандних сигарет. Про це Львівському порталу повідомили у Галицькій митниці Держмитслужби.

Так, у пункт пропуску «Краковець-Корчова» заїхала вантажівка з товаром «соняшникові паливні брикети». Під час сканування виявилось, що в автомобілі є й інші товари. Коли вантажівку розвантажили то в підлозі причіпа знайшли приховані сигарети.

30-річний водій, мешканець Львівщини, зізнався, що сигарети належать йому і переміщував їх, аби продати на території Євросоюзу. За попередніми даними там заходилось понад 500 пачок. Наразі правопорушення задокументовують

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото: Галицька митниця