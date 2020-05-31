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На трасі Львів – Шегині п’яний водій хотів відкупитись від поліції хабарем

Наталя Дуляба

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Сьогодні вночі, 31 травня, на трасі Львів – Шегині правоохоронці затримали 24-річного водія «Жигулів», який перебував у стані алкогольного сп’яніння. Аби уникнути відповідальності, чоловік пропонував інспекторам хабара. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Близько опівночі біля села Бартатів Городоцького району патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2101 за порушення Правил дорожнього руху.

Під час спілкування у 24-річного водія інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки показав 1.12 проміле.

«Під час оформлення адміністративного правопорушення водій кілька разів підходив до патрульних та намагався з ними домовитись, пропонуючи їм хабар розміром 3 000 гривень. Інспектори неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, однак чоловік продовжував наполягати на своєму», – йдеться у повідомленні.

Патрульні зафіксували пропозицію неправомірної грошової винагороди. Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.

Крім того, на порушника винесли постанову за порушення Правил дорожнього руху та склали протокол за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2020 року правоохоронці на Львівщині спіймали і притягнули до відповідальності майже 3000 п’яних водіїв.

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