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З початку 2020 року на Львівщині поліцейські зловили майже 3 тисячі п’яних водіїв

Вероніка Рой

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З початку 2020 року у Львівській області поліцейські виявили та притягнули до відповідальності майже три тисячі водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

За даними поліції, від початку року на дорогах Львова та області сталось 243 ДТП за участю нетверезих водіїв. У результаті таких аварії загинуло шестеро осіб, ще 13 – були травмовані.

Крім цього правоохоронці виявили та притягнули до відповідальності 2969 водіїв, які керували автівками у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначимо, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння на водія можуть накласти штраф у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тисяч 200 грн,  з позбавленням права керування транспортними засобами на термін один рік.

Якщо ж водій вдруге вчинив правопорушення, то це тягне за собою накладення штрафу у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 20 тисяч 400 грн, з позбавленням права керування транспортними засобами на термін три роки.

У випадку, якщо водій втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, то тоді передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу – 40 800 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

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