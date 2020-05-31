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На Левандівці двоє людей отруїлися чадним газом

Наталя Дуляба

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У ніч на неділю, 31 травня, у квартирі на вул. Повітряній, що на Левандівці, двоє людей отруїлися чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Інцидент стався орієнтовно о 03:00 год. ночі у будинку №35 на вул. Повітряній. У квартирі на другому поверсі чадним газом отруїлися двоє місцевих мешканців. Про їхній вік наразі нічого не відомо.

Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізували в обласні клінічну лікарню.

Наразі всі обставини події встановлюються.

Зазначимо, що за три місяці у Львові від чадного газу постраждали вже майже шість десятків людей, серед них – 17 дітей. На початку квітня чадний газ забрав життя львівської лікарки та її сина.

У мерії Львова кажуть, що всі нещасні випадки, пов’язані з чадним газом, виникають через недотримання правил безпеки користування газовими приладами. Пам’ятайте: газ є вибухонебезпечним, і найменше порушення правил може призвести до трагедії з людськими жертвами: вибуху, пожежі, отруєння.

Найкращий спосіб не отруїтися чадним газом – встановити сигналізатор загазованості, який відразу сповіщатиме про витік. Такий прилад можна придбати у будь-якому магазині із будівельними товарами, а також замовити через Інтернет за кілька сотень гривень.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.

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