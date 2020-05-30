У Старому Самборі загорілась школа

У п’ятницю, 29 травня, у місті Старий Самбір спалахнула двоповерхова будівля школи на вул. Дашо. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

Так, о 19:43 год. рятувальникам повідомили, що загорілась загальноосвітня школа на вулиці Дашо.

«На момент прибуття рятувальників до місця виклику, з вікон будівлі вибивались язики полум’я, а вся будівля була задимлена. Не гаючи часу пожежники включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору та приступили до ліквідації займання», – йдеться в повідомленні.

О 20:14 пожежу локалізували та о 20:34 повністю ліквідували.

Вогонь знищив перекриття побутового приміщення між першим і другим поверхом та облицювання стін. Також пошкоджені дерев’яні стіни в коридорі на другому поверсі та дерев’яні віконні рами.

До ліквідації пожежі залучили 19 пожежників та 5 одиниць спецтехніки. Зараз правоохоронці встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Фото: ДСНС