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На Львівщині вшанували рятувальників, які загинули в Грибовичах

Андрій Котенський

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Сьогодні в Жовкві на території 17-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Львівській області вшанували пам’ять пожежників-рятувальників, котрі загинули 30 травня 2016 року на полігоні ТПВ в с. Грибовичі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

 

Покладання квітів та молитва відбулись у Жовкві біля пам’ятного знаку загиблим у Грибовичах рятувальникам.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року троє рятувальників і еколог комунального підприємства опинились під завалами сміття під час проведення рятувальних робіт через підпал полігону. Двоє рятувальників — Андрій Вненкевич і Богдан Юнко — служили у Жовкві, а третій — Юрій Рудима — працював у Рава-Руській. Тіло 61-річного еколога ЛКП «Збиранка» Олександра Бутіна так і не знайшли.

Як відомо, усе почалося із пожежі на сміттєзвалищі, яка спалахнула 28 травня.

30 травня, орієнтовно о 15.30,  на Грибовицькому сміттєзвалищі трапився обвал сміття, під завалами опинилася пожежники. Після цього стало відомо, що шанси врятувати людей з-під завалів Грибовицького сміттєзвалища мізерні.

31 травня, близько 15.30 рятувальники знайшли тіло колеги. Загиблим, якого знайшли, виявився пожежник з міста Рава-Руська.

Водночас, мер Львова Андрій Садовий запевняє, що не отримував жодних пропозицій щодо рекультивації сміттєзвалища.

Словам Садового не вірять активісти, які принесли йому смітники.

У той час Садовий проігнорував сесію, сховавшись за спинами владик.

Станом на 19:30 виявлено тіла двох загиблих рятувальників, що опинилися під завалами сміття. Ними виявились Рудий Юрій – начальник ДПРП-48 м. Рава-Руська та Вненкевич Андрій – начальник караулу ДПРЧ-17 м. Жовква.

1 червня у Львові оголосили жалобу за загиблими рятувальниками.

Активісти також допитали мера Львова Садового по Грибовичах.

Після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак ініціює перевірки всіх сміттєзвалищ в Україні.

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