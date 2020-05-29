Медзакладам Львова закуплять лікарських та антисептичних засобів на 4,5 млн

У Львові з резервного фонду міського бюджету виділять 4,5 млн грн на придбання лікарських та дезінфікуючих засобів для закладів охорони здоров’я. Відповідне рішення сьогодні, 29 травня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

«Рішенням «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова» пропонуємо виділити з резервного фонду міського бюджету м. Львова 4,5 млн грн для придбання лікарських засобів, засобів індивідуального захисту, розхідних матеріалів, антисептичних та дезінфікуючих засобів для закладів охорони здоров’я, у тому числі лікарням 2,4 млн грн, половим будинкам – 300 тис. грн, амбулаторіям та поліклінікам – 1,8 млн грн», – цитує пресслужба ЛМР заступницю директора департаменту фінансової політики Лілію Римар.

Зазначимо, на Львівщині останні дні фіксують стрімке збільшення хворих на COVID-19: учора було 70, сьогодні – 50.

Станом на сьогодні, 29 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1563 мешканців Львівщини. Загалом коронавірус забрав життя вже 52 людей у області. Протягом 29 травня стало відомо про 4 нові летальні випадки від COVID-19.