COVID-19 забрав життя 52 людей на Львівщині

Коронавірус забрав життя вже 52 людей на Львівщині: останньою жертвою став 84-річний мешканець Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Чоловік перебував на лікуванні у 8 міській клінічній лікарні міста Львова, помер 19 травня. Позитивний результат тесту, який підтвердив у нього наявність коронавірусу, отримали 26 травня.

У чоловіка були супутні захворювання, зокрема, ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз. захворювання крові.

Зазначимо, на Львівщині останні дні фіксують стрімке збільшення хворих на COVID-19: учора було 70, сьогодні – 50.

Станом на сьогодні, 29 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1563 мешканців Львівщини. Загалом протягом 29 травня стало відомо вже про 4 нові летальні випадки від COVID-19.