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На Львівщині судитимуть п’яного водія, який хотів відкупитися хабарем

Наталя Дуляба

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На лаві підсудних опинився горе-водій, який хотів підкупити поліцейських хабарем за непритягнення його до відповідальності за керування авто напідпитку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Йдеться про інцидент, який стався 12 травня на Мостищині. На дорозі між селами Нагірне та Ганьковичі патрульні зупинили автомобіль ВАЗ-2107 за порушення Правил дорожнього руху.

Поліцейські запідозрили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння та запропонували пройти тест на «Драґері». Аби уникнути відповідальності, той вирішив підкупити інспекторів.

Спочатку чоловік запропонував хабара в усній формі, а потім поклав 1200 гривень на сидіння автівки поліцейських. Від неправомірної винагороди правоохоронці відмовились і задокументували це порушення.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження ч. 1 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За вчинене горе-водію загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2020 року правоохоронці на Львівщині спіймали і притягнули до відповідальності майже 3000 п’яних водіїв.

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