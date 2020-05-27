Львівські прикордонники затримали чергову контрабанду цигарок

Через пункт пропуску «Рава-Руська» водій автомобіля «Ауді» намагався незаконно вивезти з України 350 пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону.

У повідомленні йдеться, що знайти тайник з цигарками прикордонниками допомогла службова собака Білка.

Так, 51-річний українець заховав 350 пачок цигарок під сидіннями автомобіля, під декоративною обшивкою багажника та під запасним колесом автомобіля. Тютюнову контрабанду передали компетентним органам.

Зазначимо, що лише за три місяці 2020 року на Львівщині затримали контрабанди на 76 млн грн.

Львівський портал також писав про товари-улюбленці львівських контрабандистів 2019 року. Детальніше про це читайте за посиланням.

Фото: ДПСУ