ОСТАННІ НОВИНИ

У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть запрацювати дитячі табори

Вероніка Рой

|

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні дитячі табори можуть запрацювати лише на останньому етапі виходу з карантину. Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок, 26 травня.

 

«Відкриття дитячих таборів можливе на останньому етапі виходу з карантину, щоб ризик коронавірусної інфекції був максимально низький. МОЗ заздалегідь надасть рекомендації щодо умов відкриття та діяльності цих дитячих закладів», – сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.

З огляду на епідемічну ситуацію на Львівщині карантин в регіоні продовжили до 29 травня.

Також головний санітарний лікар України  Віктор Ляшко вже заявив, що 7 областям України не «світить» пом’якшення карантину: серед них – Львівщина.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО
Вероніка РОЙ
Тестування під час пандемії. Як цьогоріч абітурієнти на Львівщині складатимуть ЗНО

Цьогоріч пандемія коронавірусної інфекції внесла свої корективи у проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Відтак ...

Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями
Наталя ДУЛЯБА
Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями

Незважаючи на послаблення карантину, у Львові не меншає хворих на коронавірус. Більше того, саме Львів є найбільшим епіц...

Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині
Вероніка РОЙ
Туберкульозний бунт. Що ховається за реорганізацією тубдиспансерів на Львівщині

Допоки увага усього світу прикута до подолання коронавірусу, Україна залишається європейським лідером із поширення тубер...

Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт
Соломія ГОЛОВІНА
Маршрутки «на замку». Коли у Львові та області запрацює громадський транспорт

Після ухваленого урядом пом’якшення карантину з 11 травня Львів почав прокидатися з двомісячної карантинної сплячки: пос...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...