У МОЗ розповіли, коли в Україні можуть запрацювати дитячі табори

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні дитячі табори можуть запрацювати лише на останньому етапі виходу з карантину. Про це він повідомив під час брифінгу у вівторок, 26 травня.

«Відкриття дитячих таборів можливе на останньому етапі виходу з карантину, щоб ризик коронавірусної інфекції був максимально низький. МОЗ заздалегідь надасть рекомендації щодо умов відкриття та діяльності цих дитячих закладів», – сказав очільник МОЗ.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.

З огляду на епідемічну ситуацію на Львівщині карантин в регіоні продовжили до 29 травня.

Також головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вже заявив, що 7 областям України не «світить» пом’якшення карантину: серед них – Львівщина.