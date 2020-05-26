7 областям України не «світить» пом'якшення карантину: серед них – Львівщина

Донецька, Луганська, Львівська, Рівненська, Чернівецька області, Закарпаття й Волинь не відповідають критеріям, необхідним для пом’якшення карантину. Про це зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 26 травня, передає УП.

«Сьогодні ми перерахували нові показники. По тестуваннях у нас не проходять Донецька область – у них 9 тестувань на 100 тисяч населення, Луганська область – у них також 9,03 на 100 тисяч населення, і Львівська область – у них майже 12, а саме 11,98 на 100 тисяч населення. По показниках інцидентності, захворюваності за останні 7 днів, не відповідають показникам Волинська область, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області», – сказав Віктор Ляшко.

Ляшко уточнив, що дані по Дніпропетровській області було переглянуто, бо зі статистики було виключено 2 дні по тестуваннях, в які перевірялася референс-лабораторія Дніпропетровського обласного лабораторного центру. Було встановлено порушення певних алгоритмів тестування у певні дні. Керівника лабораторного центру відсторонили.

Критерії для дозволу на пом’якшення в областях: інцидентність COVID-19 менше 12-ти нових випадків на 100 тисяч населення, завантаженість лікарень хворими з коронавірусом не більше 50%, ПЛР-тестування та ІФА-тестування на рівні не менше 12-ти на 100 тисяч населення.

Ляшко повідомив також, що до ІФА-тестування будуть підключати інші лабораторії, щоб не було черг.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні з 22 травня до 22 червня діятиме адаптивний карантин. Зокрема, місцевій владі дозволили вирішувати, чи пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. Детальніше про те, як в Україні збираються послаблювати карантинні обмеження, читайте тут.

З огляду на епідемічну ситуацію на Львівщині карантин в регіоні продовжили до 29 травня.