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Двом посадовцям Держпродспоживслужби на Львівщині за хабар загрожує до 10 років тюрми

Соломія Головіна

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На лаву підсудних потрапили посадовці Держпродспоживслужби Львівщини, які погоріли на хабарі. Тепер їм загрожує до 10 років тюрми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Зазначається, що мова йде про інцидент, який трапився 24 січня. На отриманні неправомірної вигоди викрили начальника одного з управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській та його підлеглого – начальника відділу. Посадовці скористались службовим становищем та одержали 300 доларів США та 10 тисяч гривень.

За версією слідства, за ці кошти обіцяли підприємцю посприяти у видачі акту санітарно-епідеміологічного обстеження нежитлового приміщення, у якому той запланував відкриття стоматологічного кабінету.

На цей час досудове розслідування, яке здійснювалось під процесуальним керівництвом Прокуратури Львівської області, завершено, а обвинувальні акти скеровано до Галицького та Шевченківського районних судів м. Львова.

Дії обох підозрюваних кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), їм обрано запобіжні заходи та відсторонено від займаних посад.

За вчинене фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Як повідомляв Львівський портал, наприкінці квітня стало відомо про ще чотирьох посадовців Держспоживслужби Львівщини, які регулярно вимагали хабарі за пришвидшення видачі фітосанітарних сертифікатів на імпортні продукти харчування.

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