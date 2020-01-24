Двоє посадовців Держпродспоживслужби Львівщини погоріли на хабарі

Сьогодні, 24 січня, правоохоронці затримали на хабарі двох посадовців Головного управління Держпродспоживслужби області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Ідеться про 56-річного керівника одного із управлінь Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та його 57-річну підлеглу – начальницю відділу. Як повідомляється, чоловіка спіймали у одному із ресторанів, а жінку – на вулиці неподалік роботи.

«Було встановлено, що посадовці вимагали та, зрештою, отримали 300 доларів США та 10 тисяч гривень неправомірної вигоди відповідно. За ці кошти порушники обіцяли сприяння у видачі акту санітарно-епідеміологічного обстеження нежитлового приміщення, у якому потерпілі планували відкрити стоматкабінет», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Такі дії зловмисників кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі прокурори готують повідомлення про підозри та клопотання до суду про обрання для вказаних осіб міри запобіжного заходу.

За вчинене фігурантам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна та трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.