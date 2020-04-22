Посадовці Держспоживслужби Львівщини організували бізнес на імпортних продуктах

Правоохоронці викрили чотирьох посадовців Держспоживслужби Львівщини, які регулярно вимагали хабарі за пришвидшення видачі фітосанітарних сертифікатів на імпортні продукти харчування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

За версією слідства, три службовці Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Львівській області на чолі із керівницею фітосанітарної лабораторії організували «бізнес» на видачі підприємцям документації, необхідної для ввезення продуктів харчування з-за кордону.

Правоохоронці встановили, що вказані особи отримували хабарі за видачу фітосанітарних сертифікатів при імпорті товарів, зокрема у зоні митного поста «Городок» Галицької митниці ДМС України.

При цьому за свої «послуги із пришвидшення процедури» фігуранти визначили «тариф» –1000 гривень з кожної вантажівки, що транспортує товари, які зазвичай швидко псуються.

Сьогодні, 22 квітня, посадовців затримали «на гарячому» під час отримання чергового траншу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція інкримінованої статті передбачає від 5 до 10 років ув’язнення, 3-річне позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.

Наразі прокурори готують повідомлення про підозри, а також клопотання до суду для обрання фігурантам міри запобіжних заходів.