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У Брюховичах збудували ЦНАП. Коли запрацює

Наталя Дуляба

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У Брюховичах на вул. Івасюка, 2-А спорудили ЦНАП. Будівництво обійшлося у 9,2 млн грн, всі роботи тривали півтора року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Новозбудований ЦНАП у Брюховичах – це двоповерхова будівля, яку зводили з нуля. Всі роботи тривали півтора року. На виготовлення проєкту і саме будівництво із бюджету Львова витратили 9,2 млн грн. Ще більше 1 млн грн пішло на ремонт, придбання меблів та обладнання.

На першому поверсі діятиме сам ЦНАП, приймальна селищної ради Брюховичів, також частину приміщень використають для медіатеки.

Приміщення другого поверху, близько 120 м кв, передбачили для проведення різних подій, зустрічей, навчань та дозвілля. На цьому поверсі також створили терасу.

Біля ЦНАПу облаштували прибудинкову територію, встановили освітлення та додатковий заїзд для людей з інвалідністю та матусь із візочками.

Як розповіла директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик, ЦНАП уже готовий до відкриття: всередині провели всі необхні роботи, завезли меблі і під’єднали техніку. Втім запрацює він тоді, коли це дозволить ситуація із захворюваністю на коронавірус.

«Це вже дев’ятий територіальний підрозділ, який місто Львів відкриває для громадян. І цей ЦНАП буде включати весь перелік адміністративних послуг, які ми надаємо: це і оформлення паспортів, і реєстрація землі, і реєстрація бізнесу, реєстрація місця проживання, різноманітні дозволи. Дуже важливо, що мешканець міста Львова, незалежно від свого місцезнаходження, може прийти в будь-який ЦНАП і оформити всі види послуг чи то в Рудному, чи в Брюховичах», – зауважила Валентина Бартошик.

Як писав Львівський портал, ЦНАП у Брюховичах будувала фірма, яку раніше підозрювали у розтраті бюджетних коштів при спорудженні амбулаторії у Рудному.

Запрацювати ЦНАП у Брюховичах мав у березні, однак відкриття відклали через коронавірусний карантин.

Фото: ЛМР

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