На початку березня у Брюховичах запрацює ЦНАП

На початку березня у смт. Брюховичі, що неподалік Львова, запрацює Центр надання адміністративних послуг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Працюватиме ЦНАП на вул. Івасюка, 2а. Усі роботи були виконані за кошти міського бюджету Львова. Загальна вартість робіт становить 10 млн 130 тис грн.

«У Брюховичах зведена будівля, завершені зовнішні й внутрішні роботи. Зараз облаштовуємо меблі, тож уже зовсім скоро офіс запрацює» , — зазначила директорка департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради Валентина Бартошик.

Зазначимо, що на 1-му поверсі будівлі розмістять ЦНАП та приймальню селищної ради Брюхович.

У мерії повідомляють, що у ЦНАПі передбачено повний спектр надання адміністративних послуг. Зокрема мешканці Брюхович зможуть: