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Будівельна фірма, яку підозрюють у заволодінні бюджетними коштами, на ЦНАПі у Брюховичах заробить 7 млн грн

Наталя Дуляба

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У Брюховичах на вул. Івасюка, 2-А активно зводять Центр надання адміністративних послуг. Будівництвом займається ТзОВ «Західнафтохімбуд», яке підозрюють у розтраті бюджетних коштів при спорудженні амбулаторії у Рудному. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як зазначає пресслужба міської ради Львова, двоповерхова будівля, у якій працюватиме ЦНАП, готова вже на 55%. На першому облаштують сам ЦНАП, приймальну селищної ради Брюховичів та медіатеку, на другому поверсі буде простір для різноманітних зустрічей.

«Зараз виконуємо внутрішні роботи і оздоблення. Поклали плитку і вже поставили вікна. Всі роботи плануємо завершити до кінця року», – розповіли в ЛКП «Рембуд».

Замовником будівництва є ЛКП «Рембуд», а самі роботи у Брюховичах виконує ТзОВ «Західнафтохімбуд». Загальна вартість проекту становить 7,1 мільйона гривень.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Західнафтохімбуд» існує з 2002 року. Його засновниками є львів’янин Ігор Маргаль, киянин Василь Лундяк та мешканець Івано-Франківщини Сергій Брайченко.

Основний вид діяльності «Західнафтохімбуду» вказаний як будівництво житлових і нежитлових будівель, однак компанія має також ліцензії на діяльність із об’єктами архітектури та на різні будівельні роботи, в тому числі й на прокладення підземних комунікацій.

Водночас фірма фігурує у низці судових справ, у тому числі й у кримінальних провадженнях. Так, ТзОВ «Західнафтохімбуд» звинувачують у незаконному заволодінні бюджетних коштів, виділених на капремонт амбулаторії у Рудному. ЛКП «Рембуд» уклало договір із цим підприємством на понад 10,7 мільйона гривень. За ці кошти протягом 2017-2018 років «Західнафтохімбуд» мав провести капітальний ремонт будівлі на вул. Шевченка, 64 у Рудному. Втім слідчі підозрюють, що посадові особи будівельної компанії внесли у документи недостовірні дані і таким чином протиправно заволоділи бюджетними коштами. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за  ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), наразі триває розслідування.

Також ТзОВ «Західнафтохімбуд» фігурує як одна із кількох десятків фірм, яких на чолі з ТОВ «Ферозіт» підозрюють у привласненні державних коштів, виділених на капремонт казарм і реконструкцію котельні у військових частинах Тернополя і Теребовлі.

Як повідомляв Львівський портал, амбулаторію сімейної медицини у Рудному облаштували у приміщенні занедбаної вілли Берґгардта, яку звели наприкінці XIX століття. Раніше будинок на вул. Шевченка, 64 намагались незаконно продати, однак він таки залишився у комунальній власності.

Нещодавно відкрита амбулаторія у Рудному

На території маєтку колись знаходились господарські будівлі та конюшня, яка згоріла за загадкових обставин. У радянські часи у самій віллі і в інших спорудах знаходився санаторій. До 2017 року будинок стояв пусткою, а ласий шматок землі не давав спокою місцевим «маклерам».

Амбулаторію у віллі Берґгардта відкрили у червні цього року. Тут більше 6000 руднівчан можуть отримати консультацію лікаря, здати аналізи, пройти різні обстеження й проходити медикаментозне лікування. Загалом на облаштування цього медзакладу у Рудному витратили 11,2 мільйона гривень.

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